Скрипит деревянный пол: что делать

Деревянный пол – это не только красиво, эстетично, но еще и признак хорошего вкуса, достатка. Несмотря на то, что строительные материалы в последнее время синтезируют практически из всего, что валяется под ногами, древесина не потеряла свои позиции в конкурентной борьбе. По-прежнему она пользуется большим спросом, значительно возросла в цене. Однако время проходит и вот уже скрипит деревянный пол и издаёт при хождении неприятные звуки.

Почему скрипит деревянный пол

Скрип появляется всегда там, где соединяются гвозди и дерево. В местах, где чаще всего ходят или бегают дети.

Пол является целостной конструкцией, которая рано или поздно под внешним воздействием начинает деформироваться, сдвигаться, что способствует возникновению механического напряжения, которое не лучшим образом отражается на стенах, потолке и половом покрытии.

Появление трещин и скрипов половиц – следствие воздействия различных факторов, которые провоцируют появление проблем:

Ошибки, просчеты при монтаже пола;

Использование дешевого некачественного материала, сырой или пересушенной древесины;

Неправильная эксплуатация полового покрытия;

Высокая влажность, сырость в помещении;

Ослабление мест соединений досок с лагами (расшатывание, разрушение гвоздей под воздействием ржавчины);

Отсутствуют технические зазоры между полом и стенами;

Усыхание досок, лаг, балок, вследствие чего изменяются размеры всей конструкции, она теряет свою первоначальную прочность, устойчивость, начинает расшатываться;

Естественное старение древесины, из-за чего она теряет свои первоначальные характеристики;

Паразитическая активность грызунов;

Износ досок.

Следует понимать, что скрип в деревянном полу появляется со 100% гарантией тогда, когда первоначально был произведен неправильный монтаж всей конструкции. Например, слишком большой шаг между лагами, вследствие чего половицы излишне прогибаются, расшатывают соединения, начинают скрипеть. Или неплотно скрепленные доски с лагами начинают под воздействием влажности сжиматься-расширяться, подыматься-опускаться, способствуя появлению неприятных звуков при малейшем механическом воздействии.

Укрепляем пол своими руками

Непосредственно, перед тем как что-либо предпринять для того, чтобы избавиться от неприятного скрипа в деревянном полу нужно выяснить его причину. Радикальный метод – демонтаж и настил новых половиц нужно применять лишь тогда, когда поверхность в плачевном состоянии и уже никакое «лечение» не поможет.

Обычно скрипят несколько досок в тех местах, где более высокая проходимость. Чтобы избавиться от этих проблем, можно воспользоваться одним из подходящих методов:

Заполнить щели (то есть, пространство под полом) монтажной пеной. Эффективность такого способа борьбы – низкая. Со временем пена начинает сжиматься, а также разрушаться и половицы вновь начнут скрипеть. Забить деревянные клинья, чтобы устранить трение досок друг об друга или об лаги (балки). Жестко зафиксировать конструкцию металлическими анкерами. Для этого нужно просверлить сквозное отверстие через половицы и лаги в бетонное основание. Вбить дюбель, закрепить балку анкером. Если балки настелены по грунту, то воспользоваться этим способом борьбы со скрипом никак не получится. Частично или полностью перебрать весь пол, заменить все гвозди на саморезы. Проверить состояние досок, балок (лаг), подправить или заметить подгнившие, деформированные и испорченные. Провести точечный ремонт, найти лагу, по которой свободно «гуляют» доски, и появляется скрип. В этом случае разбирать пол не нужно. В расшатанное соединение достаточно вкрутить 2 длинных самореза чтобы устранить причину скрипа. Если неприятные звуки продолжают появляться, то нужно провести полную ревизию всех половиц, лаг и балок. Провести укладку листов толстой фанеры (минимум 10-12 мм) по основанию пирога пола. Покрыть отремонтированную поверхность олифой, замазать все щели специальным герметиком, мастикой или шпаклевкой.

Напоследок внимательно нужно оценить результат работы. Покрыть доски лаком или настелить финишное покрытие. Когда проблемы со скрипом деревянного пола устранены, можно вздохнуть спокойно и заняться более важными делами, которые пришлось отложить на время ремонта.